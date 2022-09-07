İhlas Haber Ajansı

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Elazığ Karakoçan - ES Elazığspor maç günü netleşti

Ziraat Türkiye Kupası 1.

Turu'nda oynanacak olan Elazığ Karakoçan FK-ES Elazığspor maçının günü ve saati açıklandı.


Tur maçlarının gün ve saatleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1. turda eşleşen Entegre Solar Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK'yı karşı karşıya getirecek olan müsabaka 14 Eylül Çarşamba günü saat 14.30'da Doğukent Stadı'nda oynanacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak olan maçı kazanan takım 2. tura yükselecek.

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