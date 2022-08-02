İhlas Haber Ajansı

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Elazığ Karakoçan FK, 1. etap kampı bitiyor

Elazığ Karakoçan FK, Elazığ’da sürdürdüğü 1.

Elazığ Karakoçan FK, Elazığ'da sürdürdüğü 1. etap kamp çalışmalarını 4 Ağustos Perşembe günü tamamlayacak.


Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Elazığ Karakoçan FK, 1. etap kamp çalışmalarını Elazığ'da sürdürüyor. Kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan ve bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiren mavi-beyazlılar, 4 Ağustos Perşembe günü yapılacak olan çalışma sonrası 1. etap kampına nokta koyacak. Elazığ ekibi, verilecek olan 3 günlük iznin ardından 8 Ağustos'ta Erzurum'da toplanarak 2. etap kampına başlayacak.

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