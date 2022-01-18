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Elazığ Karakoçan FK, Kızılcabölükspor hazırlıklarına başladı

HD Elazığ Karakoçan FK’da futbolculara verilen 1 günlük izin sona erdi.

HD Elazığ Karakoçan FK'da futbolculara verilen 1 günlük izin sona erdi. Mavi-beyazlılar Kızılcabölükspor maçı hazırlıklarına başladı.


TFF 3. Lig 2 Grupta mücadele eden Elazığ Karakoçan FK'da, Hacettepe maçı sonrası futbolculara verilen 1 günlük izin sona erdi. Ligin 21. haftasında deplasmanda Kızılcabölükspor'la karşılaşacak mavi-beyazlı takımda bu maçın hazırlıkları tek antrenmanla başladı. Saat 13.30'da Elazığ Belediyespor tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda rejenerasyon çalışıldı. Teknik direktör Metin Akpunar ve yardımcıları yönetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldı.

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