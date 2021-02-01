Elazığ Karakoçan FK, Seyid Ahmet Han'ı kadrosuna kattı

Elazığ Karakoçan FK, ara transfer döneminin son gününde Adıyaman 1954 Spor'dan Seyid Ahmet Han'ı kadrosuna kattı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta ara transfer dönemini hareketli geçiren Elazığ Karakoçan FK, 2. transfer ve tescil döneminin son gününde ön libero Seyid Ahmet Han'la anlaşma sağladı.

1994 Malatya doğumlu olan Seyid Ahmet, Sivas Belediyespor'la başlayan profesyonel kariyerinde sırasıyla Bodrumspor, 1922 Konyaspor ve Adıyaman 1954 Spor formaları giydi. Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Adıyaman ekibinde bu sezon 15 lig, 1 Türkiye kupası maçında forma giyen ön libero oyuncusu, 1 golün asistini yaptı.