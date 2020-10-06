Elazığ Karakoçan FK, son günde 3 transfer yaptı

Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nün transferin son gönünde 3 isimle sözleşme imzaladığı bildirildi.

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Elazığ Karakoçan FK, 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin son gününde Balıkesirspor'dan santrafor Emirhan Çakır'la 1 yıllık kiralık, BB. Erzurumspor U19 Takımı'ndan sol bek Yunuscan Ergün ile 4 yıllık ve Sivasspor U19 takımından ön libero Ayhan Tuş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferlere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; “Kulübümüze transfer olan genç oyuncularımıza hoşgeldin diyor, formamız altında nice başarılar yaşamayı temenni ediyoruz” denildi.