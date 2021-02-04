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Elazığ Karakoçan FK'da, Teknik Sorumlu Önder Çınar görevi bıraktı

Elazığ Karakoçan FK’da Teknik Sorumlu Önder Çınar, görevi bıraktığını açıkladı.

Elazığ Karakoçan FK'da Teknik Sorumlu Önder Çınar, görevi bıraktığını açıkladı.


Misli.com 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK'da Teknik Sorumlu Önder Çınar görevi bıraktı. Yazılı bir açıklama yapan Çınar, ”04 Şubat 2021 tarihinde oynadığımız Çarşambaspor maçından sonra, Elazığ Karakoçan FK'nün önünün açılması adına yönetimle karşılıklı konuşarak ayrılma kararı aldım. Bu süreçte bana güvenen Elazığ Karakoçanspor FK kulüp başkanı Tuncay Kaymak, ikinci başkanı Serkan Gündoğdu'ya, yönetim kuruluna, teknik ekibime, futbolcularıma ve kulüpte çalışan personellerine teşekkür ederim. Spor kamuoyuna saygılarımla sunarım” ifadelerini kullandı.

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