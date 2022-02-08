Elazığ Karakoçan FK'da yeniden Çınar dönemi

Teknik Direktör Metin Akpunar'la yollarını ayıran HD Elazığ Karakoçan FK'da koltuğa eski çalıştırıcı Ender Çınar geçti.

TFF 3. Lig'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Metin Akpunar'la yollarını ayıran HD Elazığ Karakoçan FK'nın yeni teknik adamı belli oldu. Mavi-beyazlı ekip, teknik sorumluluk görevine yeniden Ender Çınar'ı getirdi. Çınar'ın ekibinde toplam 4 yardımcı antrenör olacak. Bir dönem Elazığspor forması da giyen Onur Güney yeni dönemde HD Elazığ Karakoçan FK'nın yardımcı antrenörlüğünü yapacak. Yine Elazığ futbolunun yakından tanıdığı Samet Ersöz de Ender Çınar'ın ekibine dahil oldu.

Samet Erdem ile kaleci antrenörü Sinan Gerçek de görevlerine devam edecek.