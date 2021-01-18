Elazığ Karakoçan FK,Muhammet Can'ı kadrosuna kattı

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında Çarşambaspor'dan sol bek Muhammet Can Öztürk'ü renklerine bağladı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un ikinci yarısında iddialı bir ekip oluşturmak isteyen Elazığ Karakoçan FK, dış transferlerini sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip bu kapsamda son olarak Çarşambaspor forması giyen 25 yaşındaki sol bek Muhammet Can Öztürk'ü renklerine bağladı.

1996 Ordu doğumlu olan Muhammet Can, Orduspor'da başlayan profesyonel kariyerinde Karaköprü Belediyespor, Elazığ Belediyespor ve 52 Orduspor FK'da forma giydikten sonra son olarak 3. Lig ekibi Çarşambaspor'un başarısı için ter döktü. Bu sezon takımıyla 12 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.