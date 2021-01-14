İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ Karakoçan FK,Ömer Faruk Acı ile anlaştı

Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü , ofansif orta saha oyuncusu Ömer Faruk Acı ile anlaşmaya vardı.


Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, Silivrispor'dan Ömer Faruk Acı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. 1996 İstanbul doğumlu olan Ömer Faruk, İstanbul Güngörenspor'da profesyonelliğe yükseldikten sonra Çatalcaspor ve Silivrispor formaları giydi. Sezonun ilk yarısında Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 2 kez gol sevinci yaşadı.


Takımın Antalya kampına katılan Ömer Faruk Acı ile 1.5 yıllık mutabakata varıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.