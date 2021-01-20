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Elazığ Karakoçan FK'ya gençlik aşısı

Elazığ Karakoçan FK, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de gelecek vadeden 3 futbolcuyu renklerine bağladı.


Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarı öncesi ara transfer dönemini hareketli geçiren Elazığ Karakoçan FK, gelecek vadeden 3 genç futbolcuyu da renklerine bağladı. Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de genç isimlerine bünyesine kazandıran mavi-beyazlı camia bu kapsamda Alanyaspor'dan 19 yaşındaki stoper Arif Boynuuzun, Altınordu'dan 19 yaşındaki ön libero Ahmet Fatih Uzun ve Tokatspor'dan 20 yaşındaki sağ bek Mustafa Gökay Eğer'i kadrosuna kattı.

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