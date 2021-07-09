Elazığ Karakoçan, Ramazan Erarslan'la sözleşme imzaladı

Elazığ Karakoçan FK, Bursa Yıldırımspor'dan stoper Ramazan Erarslan ile sözleşme imzaladı.

3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, görüşme yapmak üzere Elazığ'a davet ettiği Bursa Yıldırımspor'dan stoper Ramazan Erarslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon play-off oynayan takımı ile 29 maça çıkan 33 yaşındaki stoper, 2 de gol sevinci yaşadı.

Transfere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak, Bursa Yıldırım Spor'da forma giyen 33 yaşındaki defans oyuncusu Ramazan Erarslan ile sözleşme imzalamıştır. Ramazan Erarslan'a hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” denildi.

Daha önce Çarşambaspor'dan kaleci Eren Yılmaz, Cizrespor'dan forvet arkası Ekrem Sütçü, Ağrı 1970 Spor'dan sol bek Cuma Ali Üzüm, Ofspor'dan stoper Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Büyükçekmece Tepecikspor'dan sağ kanat Ömer Buğdaycı ve Karlıova Yıldırımspor'dan sağ bek Sezer Kahraman ile anlaşma sağlayan mavi-beyazlı takım, Ramazan'la birlikte 7. dış transferini yapmış oldu.