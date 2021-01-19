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Elazığ Karakoçan, Umutcan Topalcı'yı kadrosuna kattı

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Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, 3 sezondur Fransa'da forma giyen Umutcan Topalcı'yı kadrosuna kattı.


Misli.com Lig Grup ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, aradığı golcüyü Fransa'da buldu. Antalya kampında denenen 26 yaşındaki gurbetçi santrafor Umutcan Topalcı, teknik heyetten de geçer not aldı ve takıma kazandırıldı. Türkiye'de de daha önce bir çok kulüpte top koşturan Umutcan, 2018 yılında Fransa'ya yerleşti. Fransa Eyalet Ligi ekiplerinden Jaen, Saint Le la Foret ve Livry Garhgan gibi takımların formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle dikkat çekti. Fransa'da forma giydiği 3 sezonda 51 maça çıkan Umutcan, 38 gole imza attı.


Başkan Tuncay Kaymak'ın girişimleriyle kulübe kazandırılan tecrübeli oyuncu, Antalya Kemerspor'la oynanan ve 4-1 kazanılan hazırlık maçında da 2 kez fileleri havalandırdığı belirtildi.

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