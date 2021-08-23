İhlas Haber Ajansı

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Elazığ Karakoçan'da Erzurum kampı bitti

Elazığ Karakoçan FK’da 7 Ağustosta Erzurum’da başlayan 2.

Elazığ Karakoçan FK'da 7 Ağustosta Erzurum'da başlayan 2. etap kamp çalışmaları sona erdi.


TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK'da Erzurum kampı sona erdi. 7 Ağustosta başlayan Erzurum kampında günde çift antrenmanlarla yeni sezona hazırlanan mavi-beyazlı ekip toplamda 4 hazırlık maçı oynadı. Bu maçlarda sırasıyla Mardin 1969 Spor ile golsüz berabere kalan Elazığ Karakoçan FK, Hekimoğlu Trabzon'u 2-1 ve Ofspor'u 1-0 yendi. Elazığ ekibi son hazırlık maçında ise Artvin Hopaspor'a 3-1 yenildi.


Erzurum kampına nokta koyan ve 3 günlük izne çıkan teknik heyet ile futbolcular 25 Ağustos'ta Elazığ'da toplanıp, TFF 3. Lig 2. Grubun ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Hacettepe maçı hazırlıklarına başlayacak.

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