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Elazığ Karakoçan'da hazırlıklar başladı

Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası bir günlük izin yapan HD Elazığ Karakoçan’da 17.

Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası bir günlük izin yapan HD Elazığ Karakoçan'da 17. Haftadaki Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları başladı.


Bir günlük iznin kulüp tesislerinde toplanan TFF 3. Lig ekibi HD Elazığ Karakoçan, yaptığı tek antrenmanla Beyoğlu Yeni Çarşı FK maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yenileme, dar alan oyunları ve taktik çalışması ile bu maçın hazırlıklarına başlayan Mavi-Beyazlılar, hafta boyunca antrenmanlarını devam ettirecek. Teknik Direktör Metin Akpunar ve yardımcıları refakatindeki antrenmana tüm futbolcular katılırken, İlhan Aslanoğlu ve Şeyhmus Abdulkadir Aksu özel bir program dahilinde çalıştı. Öte yandan Darıca Gençlerbirliği maçında sarı kart gören sol bek Cumali Üzüm cezalı duruma düştü ve Beyoğlu Yeni Çarşı FK maçında takımdaki yerini alamayacak.

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