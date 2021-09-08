Elazığ Karakoçan'dan son gün transferleri

transfer döneminin tamamlanmasına sayılı saatler kala iki isimle daha anlaşma sağladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında iki isimle daha sözleşme imzaladı. 1. transfer döneminin tamamlanmasına sayılı saatler kala Mavi-Beyazlı ekip, Kırşehir Belediyespor'dan forvet Ahmet Kutlu ve Adıyaman 1954 Spor'dan kanat oyuncusu Alperen Utku Eskiçırak'ı renklerine bağladı.

Transferlere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncuya da başarı dolu biz sezon geçirmeleri temenni edildi.