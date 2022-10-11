Elazığ Karakoçan'ın deplasman fobisi

Lig 2. Grup 6. haftasında konuk ettiği Orduspor 1967'yi 3-1 yenerek sezonun ilk 3 puanını alan Elazığ Karakoçan FK, deplasman fobisini yenmek için hafta sonu Turgutluspor karşısına çıkacak.

Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış saha fobisini yenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta sonu ağırladığı Orduspor 1967'yi 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine imza atan mavi-beyazlılar, yaklaşık 1 yıldır yaşayamadığı deplasman galibiyeti özlemine de son vermek istiyor. Geçtiğimiz sezon yine ikinci grupta mücadele eden Elazığ Karakoçan FK, 10. haftada oynadığı ve 1-0 kazandığı Altındağspor maçından sonra çıktığı hiçbir deplasmanda 3 puan sevinci yaşayamadı. 2022-2023 sezonunun 7. haftasında Manisa ekibi Turgutluspor'a konuk olacak olan mavi-beyazlı takım, tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.