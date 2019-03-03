Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu

Kuşadası'ndaki final maçında Konya Spor Lisesi'ni penaltı vuruşlarıyla mağlup eden Kaya Karakaya Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu.

Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Ligi final grubunda Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi, Kuşadası Karova Stadı'ndaki final maçında karşılaştığı Konya Spor Lisesi'ni penaltı vuruşları sonucunda 4-2 mağlup etti. Türkiye Şampiyonu olan Kaya Karakaya Spor Lisesi, 4-6 Nisan tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yitemsil edecek.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okulu ve öğrencileri tebrik etti.