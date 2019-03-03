İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu

Kuşadası’ndaki final maçında Konya Spor Lisesi’ni penaltı vuruşlarıyla mağlup eden Kaya Karakaya Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu.

Kuşadası'ndaki final maçında Konya Spor Lisesi'ni penaltı vuruşlarıyla mağlup eden Kaya Karakaya Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu.


Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Ligi final grubunda Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi, Kuşadası Karova Stadı'ndaki final maçında karşılaştığı Konya Spor Lisesi'ni penaltı vuruşları sonucunda 4-2 mağlup etti. Türkiye Şampiyonu olan Kaya Karakaya Spor Lisesi, 4-6 Nisan tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yitemsil edecek.


Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okulu ve öğrencileri tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.