Elazığ Kent Konseyi bünyesinde 'Çocuk Meclisi' kurulacak

Elazığ Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen Yürütme Kurulu toplantısında konsey bünyesinde 'Çocuk Meclisi' kurulacağı açıklandı.

Elazığ Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen Yürütme Kurulu toplantısında çalışmalar ele alındı. Kent Konseyi Başkanı Av. Rüstem Kadri Septioğlu başkanlığında yapılan toplantıda konsey bünyesinde "Çocuk Meclisi" kurma kararı alındı. Açılacak olan Çocuk Konseyinde, Elazığ'da ikamet eden ve 8-16 yaş aralığı çocuklardan oluşacak meclisi kendileri yönetecekken bilim-teknoloji, basın-yayın, çevre, çocuk hakları, kardeşlik-yardımlaşma, kültür-sanat, sağlık, spor gibi çalışma grupları ile fikir ve projeler üretilerek hayata geçirilecek.

Kent Konseyinin her geçen gün daha kapsayıcı olduğunu ifade eden Başkan Septioğlu, "Elazığ Kent Konseyimiz bünyesinde Çocuk Meclisinin kurulması çalışmalarına başladık. Çocuk Meclisi, çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmeleri ve kendileriyle ilgili problemlerin çözümünde aktif rol almalarını sağlamak, çocukların içinde yaşadığı ülkenin, manevi ve ahlaki değerlerini öğrenebilmeleri ve geleceklerine güvenle bakabilmeleri amacıyla kurmak için çalışmalara başladık. Elazığ'da ikamet eden ve 8-16 yaş aralığı çocuklardan oluşacak meclisi kendileri yönetecek. Bilim-teknoloji, basın-yayın, çevre, çocuk hakları, kardeşlik-yardımlaşma, kültür-sanat, sağlık, spor gibi çalışma grupları ile fikir ve projeler üreterek, hayata geçireceğiz. Temel amacımız çocukların, gençlerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaktır. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarındaki karşılaştıkları sorunları kendilerinin de içinde bulunduğu bir danışma meclisi ile sorunları tespit edip çözüm üretmek amacıyla kurulmuş olacak" dedi.