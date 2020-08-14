İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ Kovancılar'da 600 kişi karantinada

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinden korana virüse (Covid-19) 148 kişinin yakalandığı, temaslı 600 kişinin ise karantinada olduğu öğrenildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden korana virüse (Covid-19) 148 kişinin yakalandığı, temaslı 600 kişinin ise karantinada olduğu öğrenildi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile mücadele sürerken, bazı bölgelerde de vaka artışı dikkat çekiyor. Maske kullanımının zorunlu olduğu kentte Kovancılar ilçesinde son günlerde Covid-19 vakaları arttığı bildirildi. Bugün itibariyle 148'i pozitif toplam temaslı 600 kişinin karantinada olduğu öğrenildi. İlçede yetkililer, son bir günde vaka sayısının büyük oranda artmasının sebebinin düğünlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması olduğu değerlendirdiği ve uygulama ile uyarılar yapıldığı kaydedildi.


Özellikle düğünlerde, alınan tedbirlere uyularak, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami riayet edilmesinin önemine dikkat edilmesi istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.