İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ, Kurban Bayramı'na hazır

Elazığ, yapılan çalışmalar ile Kurban Bayramı’na hazır hale getirildi.

Elazığ, yapılan çalışmalar ile Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.


Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri, halk sağlığının korunması, çevresel kirliliğin oluşmaması amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Hicret Mahallesi yeni terminal alanı yanında oluşturulan kurban satış ve kesim alanında vatandaşların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılarak hijyenik koşullar oluşturuldu. Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşların kurbanlık et ile sakatatlarını muhafaza edebilmesi için ücretsiz kurban poşeti dağıtımı gerçekleştirileceği bildirildi. Elazığ Belediyesi toplu taşıma araçlarının ise dört günlük bayram süresince ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağı aktarıldı.


Öte yandan bayram boyunca beyaz masa, su arıza, itfaiye, cenaze hizmetleri ve zabıta birimi nöbetçi ekipleriyle bayram süresince vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulacağı aktarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.