Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Çakmakçı: ''Altın fiyatlarında düşüş beklemiyoruz''

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı son dönemlerde değişkenlik gösteren altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Biz altın fiyatlarında hiçbir şekilde bir düşüş beklemiyoruz. Gram altının seçim sonrası ve yıl sonu bin 500 ile bin 800 bandında olacağı kanaatindeyiz'' dedi.

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altının vatandaşlar için her zaman güvenli liman olduğunu dile getiren Çakmakçı, özellikle iç piyasada seçim dış piyasada da faiz kararlarının altın fiyatlarında etkili olduğunu söyledi. Çakmakçı, ''Özellikle altının ons piyasası, yaklaşık 2 ay önce bin 800'lü seviyelerden 2 bin 70 seviyelerine yükselerek tarihi zirveyi gördü. İç piyasada da doların yükselmesiyle bir buçuk ay önce bin 100 lira olan altın, şu an bin 370 seviyesinde. Bunların farklılığı özellikle şu anda devam eden, Ukrayna ve Rusya savaşı enerji fiyatlarındaki talebin tam olarak karşılanmaması emtia fiyatlarında yükseliş söz konusu oldu. Altında bir emtia olduğu için buna üretim anlamında ulaşmak biraz daha zorlaştı, zorlaşınca da fiyatlar kaçınılmaz hal aldı. İç piyasada dediğimiz gibi seçim ve sonrası Avrupa Birliği Amerika Merkez Bankalarının almış olduğu faiz kararları piyasalarda etkili olacak. Önümüzdeki günlerde Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrası da ise iç piyasada ki bizim merkez bankalarımızın alacağı faiz fiyatları altın fiyatları üzerinde etkili olacak. Biz özellikle yatırımcıya uzun vadede yatırım yapmaları konusunu her zaman söylüyoruz. Günübirlik hiçbir şekilde bir ticaret düşünmesinler. 2020'de altının gramı 250 lirayken şu an bin 370 lira. Altına yatırım yapılır mı yapılmaz mı vatandaşlarımız kararlarını versinler'' diye konuştu.

''Bütün ülkelerde ekonomik sıkıntılar var''

Merkez Bankasının yılsonu dolar kurunun 24 lira olduğunu da hatırlatan Başkan Çakmakçı, “Bunun yanında Avrupa ülkelerinden gelecek olan enflasyon ve faiz kararları tabi ki piyasalarda etkili olacak. Şu an bütün ülkelerde bir ekonomik sıkıntı var. Hiçbir şekilde bir düzelme yok ve enflasyonu düşüremiyorlar. Enflasyonu da düşürmek için hep faiz kararları alarak paranın değerini kaybettirmek istemiyorlar. Biz altın fiyatlarında hiçbir şekilde bir düşüş beklemiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde doların 24 lira olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak altın fiyatlarının seçim sonrası ve yıl sonu bin 500 ile bin 800 bandında olacağı kanaatindeyiz'' şeklinde konuştu.