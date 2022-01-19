Elazığ merkeze bağlı köy yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ'da dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı 547 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da dün başlayan kar yağışı aralıksız bir şekilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, Elazığ'a bağlı 547 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.