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Elazığ merkezli 4 ilde sanal bahis operasyonu: 19 gözaltı

Elazığ merkezli 4 ilde yasa dışı sanal bahis oynayan ve oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri savcılık koordinesinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynayan ve oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında çok sayıda şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik Elazığ merkezli Bartın, Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 138 bin 400 TL nakit para ve birçok dijital materyal de ele geçirilirken, ayrıca şahısların banka hesaplarında bulunan yaklaşık 1 milyon 500 bin TL'ye de bloke işlemi uygulandığı bildirildi.


Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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