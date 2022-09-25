Elazığ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 30 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce telefon dolandırıcılarına yönelik 4 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildiği belirtildi.