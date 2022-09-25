İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 30 gözaltı

Elazığ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı, çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce telefon dolandırıcılarına yönelik 4 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.