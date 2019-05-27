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Elazığ merkezli MLKP operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli 2 ilde terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ merkezli 2 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü MLKP'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmasında 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ ve Tunceli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.

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