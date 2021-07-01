Elazığ OSB'deki tesis yangını, kontrol altına alındı

Biz kontrol altına aldık ama bu yangın, 10-12 saat devam eder” dedi.

Yangın, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi sınırlarında yer alan Elazığ OSB'nin 9. kısmında yer alan tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşüm testisinde çıktı. Alevlere teslim olan tesis, bekçinin haber vermesi üzerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere çok sayıda ekip yangın bölgesine sevk edildi. Başka bir fabrikaya sıçrama ihtimali alınan tedbirlerle bertaraf edilen ancak devam eden yangına 7 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 2 kepçe ve 35 itfaiyeci ile müdahalenin sürdüğü belirtildi. Yangının binadaki atıklar nedeniyle 10-12 saat devam edebileceği kaydedildi.

“ Etrafa sıçramaması için tüm önlemleri aldık”

Atık tesisinde yangın ihbarı geldiğini anımsatan İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, “İlk etapta 3 ekip ve peşinden de 4 ekip daha çıkardık. Belediyenin su tankerleri, kepçelerini de takviye olarak istedik. Tüm personelimizi topladık. 35 itfaiye eri ile şuanda olay yerinde 7 noktada su ve köpük sıkıyoruz. Katı atık olduğu için içeride yanan malzemelerin çoğu petrol ürünler ve plastik malzeme. Ondan dolayı köpük sıkıyoruz ki biran önce yangını söndürelim. Zaten etrafa sıçramaması için tüm önlemleri aldık. Şuanda yangın sönünceye kadar burada mücadele edeceğiz. 35 itfaiyeci 7 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 2 de belediye kepçesi ile müdahale devam ediyor. AFAD ekipleri, vali ve belediye başkan yardımcımız buradalar. Belediye başkanımız sürekli telefonlar bilgi alıyor. Sıçrama tehlikesi yok”dedi.

“Yangın, 10-12 saat devam eder”

Kontrol altında denildiği zaman hemen sönüyor gibi düşünülmemesi gerektiğine değinen Başgün, ”Biz kontrol altına aldık ama bu yangın, 10-12 saat devam eder. Biz burada söndürme ve onun dışında da 4-5 saat daha soğutma çalışmaları yapacağız. Bu bir süreçtir. Bu süreçte tüm ekibimiz nöbetleşe burada görev yapmaktadır. Allah bir daha bu tür afetleri yaşatmasın” ifadelerini kullandı.