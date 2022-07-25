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Elazığ polisi plajlarda boğulmalara karşı vatandaşları uyardı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal tesisler ve halk plajlarında yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi.


Elazığ Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Keban ilçesinde bulunan sosyal tesisler ve halk plajlarında yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bu tür üzücü olayların önüne geçilebilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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