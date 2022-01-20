İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Elazığ’da kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını polis ekipleri elleriyle besledi.

Elazığ'da kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını polis ekipleri elleriyle besledi.


Elazığ'da 2 gün boyunca etki gösteren kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları polis ekipleri unutmadı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından sokak hayvanlarını beslemek amacıyla merkeze bağlı Ataşehir, Sürsürü, Hilalkent, Aksaray, Üniversite, Abdullahpaşa ve Cumhuriyet Mahallelerinde kedi evleri, sokak aralarındaki uygun noktalar ile mahalle çevrelerinde bulunan boş arazilere mama bırakıldı.


Ayrıca, tüm ilçelerde başta HAYDİ ekipleri olmak üzere diğer birim görevlileri tarafından da mama dağıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.