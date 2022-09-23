İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Elazığ’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen  çalışmalar sürüyor. Kentte uyuşturucu madde satışının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde M.D. (34), M.K. (18), A.U.K. (34) ve E.Ş. (46) isimli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde farklı zamanlarda gerçekleştirilen yakalamalarda, 19,35 gram kubar esrar maddesi, 3,76 gram toz esrar maddesi, 0,23 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi. Çalışmalarda 11 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

22 Eylül'de şahıslara yönelik yapılan planlı operasyon çerçevesinde ise dedektör köpek Alex yardımıyla yapılan aramalarda 0,36 gram metamfetamin maddesi 24 gram toz esrar maddesi, 0,82 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.D., A.U.K. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.