İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ polisinden, çocuklara kitap servisi

Elazığ Valiliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan kitaplar Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler tarafından kapı kapı gezilerek çocuklara ulaştırılıyor .


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başlattığı kampanya kapsamında toplanan kitapların Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 20 yaş altı gençlere ulaştırılması için ekipler sahada görev yapıyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de, talepleri bulunan çocukların evlerine giderek kitaplarını teslim ediyor. Çocuklara oyuncak ve satranç takımı da hediye eden polisler, aynı zamanda süreç geçene kadar evde kalma hassasiyetine dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunuyor.


Öteyandan, Valilik koordinesinde AFAD, UMKE ve Kızılay'dan oluşan ekibinde şuana kadar binden fazla kitabı 20 yaş altı gençlere ulaştırdığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.