Elazığ polisinden deprem bilinçlendirme çalışması

Elazığ'da polis ekipleri, deprem ve depremden korunma yolları konusunda vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışması yaptı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile okul çevrelerinde deprem ve depremden korunma yolları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptı. Bunun yanında ekipler, deprem mağduriyeti ile Elazığ'a gelerek, yurt ve spor merkezlerinde kalan depremzede vatandaşlara yönelik de bilgilendirme çalışması yaparak broşürler dağıttı.

Ekipler, çocuklarında moral motivasyonlarını yükseltmek amacıyla çeşitli hediyeler dağıttı.