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Elazığ protokolü yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi

Elazığ protokolü yeni yılın ilk saatinde güvenlik güçlerini görev başında ziyaret edip baklava ikram etti.


2021'in ilk saatlerinde Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Malatya ve Diyarbakır yollarında bulunan kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Ziyarette güvenlik güçlerine baklava ikram eden protokol üyeleri yeni yıllarını da kutladı.


Jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, “2021 yılı en başta ülkemizde, ilimizde 2020'den çok daha güzel, tüm sıkıntılardan arınmış ve vatandaşlarımızın eski mutlu günlerine döndüğü bir yıl olsun temennisinde bulunuyoruz. Tüm sıkıntılar, belalar ve musibetler 2020 yılında kalsın ve 2021 yılı hepimizin mutlu olduğu, insanlığın eski mutlu günlerinde buluştuğu, tüm sosyalliğin kaynaştığı bir yıl olsun temennisi diliyorum. Elazığ için de başta deprem olmak üzere pandemiyle birlikte devam eden olumsuzluklar inşallah, 2021 yılında yerini neşeye bıraksın. Elazığlı hemşerilerimiz başta maske, mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer kısıtlamaların sınırlandırmalarının hepsine riayet ediyor. Çünkü geldiğimiz noktada vaka sayılarımız önemli ölçüde yüzde 70'lerde düştüğünü görüyoruz. Bu yüzden hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

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