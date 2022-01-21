Elazığ Sağlık Müdürü Prof. Dr. Polat, hasta kurtarma operasyonuna katıldı

Elazığ'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, ekiplerle birlikte paletli ambulansa binerek hasta kurtarma operasyonuna katıldı.

Elazığ'da kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kartaldere köyü yolu da kar yağışından dolayı kapandı. Burada rahatsızlanan 54 yaşındaki vatandaşın köyde mahsur kaldığı bilgisini alan Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat'ın da eşlik ettiği ekipler, İl Özel İdaresinin de desteği ile yola koyuldu. Yolların açılması için yoğun mesai harcayan kar küreme ekiplerinin yolları açmasının ardından ekipler, paletli ambulans ile bölgeye giderek hastaya ulaştı. Hasta vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulans ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstasyonların kış şartları altındaki çalışmalarını yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "112 ekiplerimiz her türlü kış koşullarına hazırlıklarını yerinde inceledik. Olabilecek vakalara müdahale konusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bugün, burada Maden ilçemize 37 kilometre mesafede bulunan ve yolu tamamen kapalı olan Kartaldere köyündeki hastamıza paletli ambulans ile yapılan müdahaleye eşlik ettik. Hastamıza kısa sürede müdahale yapılarak hastaneye sevki yapıldı. Çok zorlu şartlar altında köye intikal eden ekiplerimize teşekkür ederim. Yolları kapalı bulunan köylerimiz için paletli ambulanslarımız müdahaleye hazır bekletiyoruz. 3 gün önce de aynı şekilde Hazarbaba bölgesinde mahsur kalan 10 yaşında bir hastamızı da yine paletli ambulans ile alarak, ilk müdahaleden sonra hastaneye naklini sağladık" dedi.