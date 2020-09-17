Elazığ Şeker Fabrikası pancar alım kampanyasını başlattı

Elazığ Şeker Fabrikası'nda 3 ilde üretilen şeker pancarın alım kampanyası başlatılırken, bu yıl 28 bin ton kristal şeker üretiminin gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Elazığ Şeker Fabrikası'nın 65. pancar alım ve işleme kampanyası için program düzenlendi. Programda Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, geçen yıl yapılan üretim ve bu yıl yapılacak alım ve üretim hakkında bilgi verdi. Daha sonra dualarla kurban kesilerek, ilk pancarın alımı gerçekleştirildi.

Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, geçen yıl 29 bin 672 dekar alanda pancar ekiminin yapıldığını, alımı yapılan 129 bin 200 ton pancardan 17 bin 800 ton kristal şeker, 5 bin 255 ton melas ve 31 bin 915 bin ton yaş küspe edildiğini aktardı.

Bu yıl Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır'da 82 köyde bin 356 çiftçi ile 42 bin 896 dekar alana 280 bin ton kota pancar sözleşmesi yapıldığını aktaran Çelik, "Yapılan bu sözleşmelerden tesellüm edilecek pancar miktarı 240 bin ton tahmin edilmektedir. 2020 yılı çiftçilerimize ayni ve nakdi avans olarak 20 milyon 100 bin TL ödeme yapılmıştır. Fabrikamız pancar işleme kampanyasına 21 Eylül'de başlayacaktır. Geçmiş yıllarda ham madde temininde sıkıntı çeken fabrikamız bu yıl 215 bin ton pancar işleyecek olup 116 gün kampanya yapacaktır. İşlenecek pancardan 28 bin ton kristal şeker üretilecek olup, yan ürün olarak 8 bin 500 ton melas ve 60 bin ton yaş küspe beklenmektedir. Buna karşılık pancar üreticilerimize yaklaşık olarak 66 milyon TL pancar bedeli ödenecektir” dedi.