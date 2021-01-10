Elazığ sis denizinde kayboldu, eşsiz görüntüler oluştu

Elazığ'da iki haftadır devam eden ve son iki günde görüş mesafesini sıfıra kadar düşüren sis nedeniyle şehir adeta kayboldu. Harput'ta ise sisle birlikte eşsiz bir manzara oluştu.

Elazığ'da iki haftadır etkili olmaya devam eden sis tabakası son 2 gündür kenti tamamen kapladı. Kent merkezinde yer yer görüş mesafesini sıfıra düşüren sis, 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde ise kısmen etkili oldu. Drone ile havadan görüntülenen sis, Harput Mahallesi'nden şehre bakışta keyif veren görüntüler oluşturdu. Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evde olması nedeniyle görsel şöleni kimse izleme imkanı bulamadı.

Öte yandan, yoğun sis nedeniyle İstanbul'dan seferi olan 2 uçağın uçuşu iptal edildi. Bugün de yoğun olarak devam eden ve yer yer görüş mesafesini sıfıra düşüren sis nedeniyle meteoroloji de uyarıda bulundu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gün içerisinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis, pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.