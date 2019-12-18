Elazığ siste kayboldu, görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına indi

Sisin sabah saatlerinden itibaren etkili olduğu Elazığ'da, şehir merkezi görünmez oldu, görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına kadar düştü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin dün uyarısını yaptığı sis sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle kent tamamen görünmez hale geldi. Belirli bir süre Elazığ ile bağlantısı bulunan Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl yolunda da da etkisini gösterdi. Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 5 metrenin altına kadar indi.

Sis 2 gün daha etkili olacak

Öte yandan merkez, Perşembe ve Cuma günü de Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da gece ve sabah saatlerinde sisin yoğun olarak görüleceğini belirterek, özellikle ulaşım konusunda dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

Yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin bir hayli düştüğünü belirten vatandaşlardan Uğur Öztürk, “Sabah işe geldiğimiz zaman çok yoğun bir sis ile karşılaştık. Bu konuda sürücülere tavsiyemiz daha dikkatli olmaları. Bazı yerlerde sisten dolayı görüş mesafesi 5 metrenin altına bile düştüğünü gördük. Sürücülerin de hassasiyet göstermelerini rica ederiz” dedi.

Görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğünü ve sürücülerin de bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken vatandaşlardan Muhammed Gündoğdu da, "Kış şartlarına göre normaldir. Yalnız sürücülerin dikkatli olmasını, sis farlarının yakmasını aşırı hızdan uzak durmasın, yayaların da özenli ve itinalı yaklaşmasını tavsiye ederiz. Sis yoğunluğu bazı yerlerde 8 metre bazı yerlerde ise 5 metreye kadar düştüğü de görülmüştür. Ben de evden gelirken yoğun bir sis vardı. Dikkatli olalım” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Soner Düzgün ise, “Sabah kalktık işe gidiyoruz. Yoğun bir sis ile karşılaştık. Bazı yerler görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü" ifadelerini kullandı.