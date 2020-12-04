Elazığ sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Elazığ'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlama kapsamında cadde ve sokakların sessizliğe büründüğü kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkes karara uyudu. Kent merkezi ve ışıklandırılmış caddelerin boş olması ayrı güzel bir görüntü ortaya çıkardı.

Evlere paket servisi götüren kuryeci Fethi Bingöl, hafta sonu işlerinin yoğun olacağını belirterek, “Kurye olarak çalışıyorum. Siparişi verdim, dükkana doğru gidiyorum. Hem bizler hem de vatandaşlar açısından bu kısıtlamalar gayet güzel ve devam etmesini çok istiyorum. Vakalar artıyor ve bu kısıtlamaların daha da sıklaştırılmasını istiyorum. Bu Cumartesi ile Pazar günleri halk evde olduğu için işlerimiz daha yoğun olacak” dedi.