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Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Hentbol Süper Ligi'ne davet edildi

Türkiye Hentbol Federasyonu, 1.

Lig'de mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nü, Hentbol Süper Ligi'ne davet etti.


Uzun yıllar Türkiye Hentbol 1. Lig'de mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından süper lige davet edildi. Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu imzasıyla kulübe gönderilen yazıda, ilgili evrakların 14 Ağustos Cuma gününe kadar federasyona ulaştırılması istendi. Evrakların tamamlanmasının ardından Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kulübü'nün yeni sezonda Hentbol Süper Ligi'nde mücadele edeceği bildirildi.

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