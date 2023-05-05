Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Balıklıgöl'de inceleme yaptı

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden sonra Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden uzman ekip Şanlıurfa'da bulunan Balıklıgöl'e giderek incelemelerde bulundu.

Aşırı yağıştan dolayı oluşan sel ve su baskınları sonucunda mevcut durumu incelemek ve gerekli araştırmaları yapmak üzere Şanlıurfa bulunan Balıklıgöl'e gidilerek su numuneleri ve balık örnekleri alındı. Konu ile ilgili açıklama yapan Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, Balıklıgöl'de yapılan incelemeler neticesinde su seviyesinin normal seviyesine ulaştığını ancak, suyun renginin düzelmediği çamurlu olduğunu, bu durumun zamanla düzeleceğini belirtti. Özbay, Balıklıgöl'den alınan su ve balık örneklerinde gerekli incelemelerin yapıldığını, bu durumun sel afetinin doğal bir sonucu olduğunu, balıkların dış muayenesinde ve laboratuvar incelemelerinde herhangi bir hastalık semptomunun bulunmadığını belirterek, konu ile ilgili hazırlanan raporun ilgili makamlara sunulduğunu ifade etti.