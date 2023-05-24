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Elazığ SYSK, 1 puanı kurtardı

Zonguldak’ta düzenlenen Kadınlar Hentbol Süper Lige yükselme Play-Off grubu ikinci maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Aksaray Belediyespor’la 32-32 berabere kaldı.

Zonguldak'ta düzenlenen Kadınlar Hentbol Süper Lige yükselme Play-Off grubu ikinci maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Aksaray Belediyespor'la 32-32 berabere kaldı.


Kadınlar Hentbol Süper Lige yükselme Play-Off maçları Zonguldak'ta devam ediyor. İlk maçında İstanbul Göktürk'ü yenen Elazığ SYSK, ikinci maçında Aksaray Belediyespor'la karşılaştı. Zonguldak GHSİM Site Spor Salonunda oynanan maçın ilk yarısı Aksaray ekibinin 18-13'lük üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda farkın açılmasına müsaade etmeyen Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, parkeden 32-32'lik beraberlikle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti.


Elazığ ekibinde Feyza Nur Öztürk kaydettiği 11 golle galibiyette başrol oynadı.

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