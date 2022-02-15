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Elazığ SYSK, 1 sayı farkla yenildi

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Kadınlar Hentbol 1.

Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aksaray Belediye'ye 24-23 yenildi.


Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 12. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda Aksaray Belediye ile karşı karşıya geldi. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan ve kıran kırana geçen maçın ilk yarısı 12-12'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede de kıyasıya mücadelenin yaşandığı maç ev sahibi takımın 24-23'lük galibiyetiyle sona erdi. Bu sonucun ardından Elazığ SYSK 15 puanda kaldı ve puantajda 4. basamağa geriledi. Elazığ ekibi 13. hafta maçında Gaziantep Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi SK'yi ağırlayacak.

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