İhlas Haber Ajansı

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Elazığ SYSK, Alanya yolcusu

Her yıl düzenlenen Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası, bu yıl da spor severlere şölen yaşatacak.

Alanya'da düzenlenecek turnuvada Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü de yer alacak.


Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 28'incisi düzenlenecek Alanya Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Türkiye Hentbol Federasyonu koordinesinde organize edilen turnuva bu yıl 12-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nün de yer alacağı organizasyonda takımlar altyapılarında forma giyen sporculara şans veriyor ve gelecek vadedenleri kadrosuna katıyor. Organizasyona son katılım tarihi ise 5 Haziran Pazartesi olarak belirlendi.

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