Elazığ SYSK, evinde kazandı

Liginde deprem felaketi sonrası ilk maçına çıkan Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, lige galibiyetle döndü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından lige verilen aranın sona ermesi ve maçların yeniden başlaması ile lige dönen Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü evinde Samsun Hentbol SK'yı konuk etti. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda oynanan müsabakanın ilk yarısını 20-16 önde tamamlayan sarı-siyahlılar ikinci yarıda da rakibi karşısında üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmadan 36-29'luk galibiyetle ayrıldı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü bu galibiyet ile haftayı 2 puan alarak tamamladı ve puanını 18'a yükselterek lider ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü.