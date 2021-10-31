Elazığ SYSK, Gaziantep'ten 1 puanla döndü

Ligi A grubunda mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, 4. haftada deplasmanda karşılaştığı Gaziantep ekibi Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ile 28-28 berabere kaldı.

10 takımın mücadele ettiği Ligi A Grubu'nun 4. Hafta müsabakasında Oğuzeli Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi 15-15'lik skorla tamamlandı. Rakibin ikinci yarıda 7 tane 7 metre atışı kullandığı müsabakayı Elazığ ekibi 28-28'lik eşitlikle tamamladı ve parkeden 1 puanla ayrıldı.

Hakemin yanlı tutumu yüzünden mutlak galibiyetten olduklarını ifade eden Kulüp Başkanı ve Antrenörü İsmail Bayraktar, "Çok samimiyetle şunu söyleyebilirim. Galibiyeti hak eden taraf bizdik. Zaten maç kağıdına bakan biri bunu çok rahat anlar. Karşı takıma yedi kere 7 metre atışı verirken, bize hiç vermedi. Yine bize altı tane iki, bir tane kırmızı kart verirken onların oyuncularına hiç bir ceza vermedi. Sonuç olarak hakem elinden geleni yaptı ama bizim sporcularımız müsabakayı onlara vermedi. Tüm sporcularımı göstermiş olduğu üstün gayret ve çabadan dolayı tebrik ederim. Bu maçı unutup önümüzdeki cumartesi günü ligin lideri ile evimizde oynayacağımız maçın hazırlıklarına hemen başlamamız gerekiyor. Tahmin ettiğim gibi lig çok çekişmeli geçiyor, onun için evimizde maç kaybetmemek istiyoruz Tüm sporseverleri Mersin Büyükşehir Belediyespor maçına bekliyoruz" dedi.