Elazığ SYSK, grubunda liderliğe yükseldi

Liginin 14. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde konuk ettiği Sivas Belediyespor'u yenerek grubun yeni lideri oldu.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Lig A Grubunun 14. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Sivas Belediyespor'u konuk etti. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda oynanan maçın ilk yarısı konuk takımın 15-14'lük üstünlüğü ile geçildi. Nefesleri kesen maçın son bölümünü daha az hatayla oynayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, parkeden 35-32 galip ayrılmayı başardı. Elazığ ekibinde Feyza Nur Öztürk kaydettiği 9 golle galibiyette başrol oynarken, Sivas Belediyespor'da Tuğçe İnan'ın 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonucun ardından grup liderliğini rakibinden alan Elazığ SYSK, puanını 20'ye yükseltti. Sivas Belediyespor ise 19 puanda kaldı.