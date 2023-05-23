Elazığ SYSK, ilk maçını kazandı

Zonguldak'ta oynanan Kadınlar Hentbol Süper Lige yükselme Play-Off maçlarında ilk maçında İstanbul ekibi Göktürk GSK ile karşılaşan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, rakibini 32-31 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Kadınlar Hentbol Süper Lige yükselme Play-Off maçları Zonguldak'ta başladı. A Grubunu lider olarak tamamlayan ve +3 puan avantajıyla Play-Off maçlarına başlayan Elazığ SYSK, ilk maçında B Grubu 4.'sü Göktürk GSK ile karşılaştı. GHSİM Site Spor Salonunda oynanan maçın ilk yarısını İstanbul ekibi 17-16 önde tamamladı. İkinci yarıda toparlanan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, parkeden 32-31 galip ayrılmasını bildi ve puanını 5'e yükseltti. Elazığ ekibinde Eylül Şilan Yalçın kaydettiği 8 sayıyla galibiyette başrol oynadı.