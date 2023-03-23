Elazığ SYSK, liderlik hesaplarına başladı

Lig A Grubunun son maçında evinde Samsun Hentbol'u yenerek grup lideri Sivas Belediyespor ile puan farkını 1'e düşüren Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünde yüzler gülüyor

2022-2023 Sezonu Türkiye Deplasmanlı Hentbol Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü bu hafta evinde oynadığı Samsun Hentbol müsabakasını 36-29 yenerek namağlup yoluna devam ediyor. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen uzun aradan sonra ilk defa seyircisi önüne çıkan sarı-siyahlılar, önemli bir galibiyete imza attı ve lider Sivas Belediyespor'la puan farkını 1'e indirdi.

Takımın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı ve Başantrenör İsmail Bayraktar, “Öncelikle yaşadığımız büyük afetlerden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaşandığımız üzücü afetlerden dolayı federasyonumuz takımımıza tüm hakları saklı kalmak şartıyla ligden çekilme hakkı verdi. Sporcularımızla oturup tüm bunları değerlendirdik. Ne olursa olsun her şeye rağmen yolumuza devam etme kararı aldık. İnandığımız yolda emin adımlarla ilerlemek ve hedefimize ulaşmak istiyoruz. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Trabzon'u yendikten sonra bu hafta da Samsun temsilcisini 36-29 yenerek yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz. Şu an ligde bir maçımız eksik olmasına rağmen 18 puanla ikinci durumdayız. Bu hafta sonu pazar günü Kırşehir deplasmanında oynayacağımız Kırşehir Belediye müsabakasını da kazanarak kendi evimizde oynayacağımız Sivas maçına moralli çıkmak istiyoruz. Sivas Belediyesi bizim için liderlik maçı olacağının farkındayız. Onun için bu müsabakaya özel hazırlanarak kazanıp Play-Off'lara lider olarak gitmeyi hedefliyoruz” dedi.

''Elazığ bu çocuklarla ne kadar gurur duysa az''

Sporcularının özveri sahibi olduğuna vurgu yapan Bayraktar, ''Şu an Türkiye Hentbol Deplasmanlı Kadınlar 1. Liginde 20 takım mücadele ediyor. Bu takımlardan 13 tanesi belli bir bütçeleri olan kurum takımı diğer kalanlar da kendi illerinde firmalar tarafından desteklenen takımlardan oluşuyor. Samsun temsilcisi ilimizin en lüks otellerinden birinde konaklamasının yanında büyük otobüsle ilimize geldiler. Biz geçen hafta antrenmanlarımızı yağışlardan dolayı ıslanan sporcularımız olduğu için iptal etmek zorunda kaldık. Çünkü bizim sporcularımızın il içi bir servisi olmadığı için evlerinden yürüyerek antrenmana geliyorlar. Yine bu çocuklarımız maddi sıkıntılarımız olduğu için KYK veya çok düşük bütçeli yerlerde kalarak mücadelesine devam ediyorlar. Daha sayamadığımız bir sürü imkansızlığa rağmen şu an Türkiye'de yenilmeyen iki takımdan biri olma unvanına sahip ve Süper Ligin en büyük adayı olarak gösteriliyor. Onun için bu çocuklarla ne kadar gurur duysanız az diyorum'' diye konuştu.