Elazığ SYSK, Oğuzeli HEM'i konuk edecek

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Aksaray Belediye'ye 1 sayı farkla yenilen Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, bu hafta Gaziantep ekibini konuk edecek.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 13. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde Gaziantep Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Aksaray Belediye'ye 1 sayı farkla 24-23 yenilen ve sıralamada 4. basamağa gerileyen Elazığ SYSK, evinde kazanmak istiyor. 20 Şubat Pazar günü saat 13.00'da başlayacak olan maça Yakup Kılıç Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Elazığ ekibi bu maç öncesi 15 puanla 4. sırada bulunurken, Oğuzeli HEM 9 puanla 7. basamakta yer alıyor.