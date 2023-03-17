İhlas Haber Ajansı

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Elazığ SYSK parkeye iniyor

Deprem felaketi sonrası Türkiye Kadınlar Hentbol 1.

Liginde müsabakalar geçtiğimiz hafta yeniden başlarken, Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, 12. hafta itibariyle parkede olacak.


Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubunda mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, hafta sonu parkeye çıkıyor. Deprem felaketi sonrası lig müsabakaları geçtiğimiz hafta itibariyle başlarken, Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, 12. hafta itibariyle parkeye çıkacak. 19 Mart Pazar günü saat 13.00'da 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda oynanacak maçta Samsun Hentbol SK'yı konuk edecek olan sarı-siyahlılar, salondan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.


Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, bu maç öncesi 16 puanla grubunda 2. sırada yer alırken, Samsun ekibi 7 puanla 6. durumda.

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