Elazığ SYSK, süper lige çıkamadı

Zonguldak'ta yapılan Kadınlar Hentbol Süper Lige yükselme Play-Off maçları sonunda Elazığ SYSK, süper lige yükselemezken, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Aksaray Belediyespor adını süper lige yazdırdı.

Zonguldak'tan yapılan Kadınlar Hentbol Süper Lige yükselme Play-Off maçları sona erdi. Son maçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Aksaray Belediyespor adını süper lige yazdırırken, Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, grubu 4. sırada tamamladı ve süper lig hayalini başka bahara bıraktı. Son maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşan Elazığ ekibi parkeden 24-24'lük beraberlikle ayrıldı ve organizasyonu 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 7 puanla 4. sırada tamamladı.

Öte yandan Elazığ ekibinde Feyza Nur Öztürk, organizasyonun en değerli oyuncusu olarak seçildi.